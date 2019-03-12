МНС готовит проект указа о маркировке товаров

Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует подготовить проект указа президента «О маркировке товаров». По информации МНС, документ будет разработан в связи со вступлением в силу Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, перечень которых будет определять Совет Евразийской экономической комиссии.

Нормы указа распространяются на маркировку товаров только контрольными знаками, в том числе информация о которых подлежит внесению в Банк данных электронных паспортов товаров. С момента вступления в силу Соглашения требуется корректировка законодательства для реализации заложенного им механизма маркировки товаров в Беларуси.

Так, необходимо принять документ, по которому требования Соглашения распространялись бы на белорусских субъектов предпринимательской деятельности, что позволит пресечь возможные схемы ухода от налогообложения и предотвратить вовлечение в теневой оборот товаров и, тем самым, увеличить поступления платежей в бюджет.

Действие указа будет распространяться на субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих производство и оборот маркируемых товаров. Планируется, что он вступит в силу в первом квартале 2020 года. Предложения по нему будут принимать до 11 марта 2019 года.