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06. 03. 2019

В Беларуси расширят возможности для суррогатного материнства

На весенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, которая откроется 2 апреля, будут обсуждать внесение изменений в ряд социальных законопроектов. Об этом рассказала зампредседателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.

Так, во втором чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях. Предлагается повысить на десять лет до 50-и возрастной порог для мужчин-доноров половых клеток. Для женщин, готовых стать донором яйцеклеток или суррогатной матерью для своих родственниц, возраст повысят до 49 лет. В остальных случаях он не изменится: для доноров яйцеклеток — 18–35, суррогатных матерей — 20–35. Кроме того, хранить половые клетки женщина сможет свыше десяти лет, что раньше было запрещено, передают "Минск-Новости".

Также закрепят право на хранение половых клеток лиц, не имеющих показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий. А при рождении суррогатной матерью нескольких детей планируется сделать обязательной генетическую экспертизу младенцев. Право на бесплатное первое ЭКО прописывать не планируется.

Кроме того, в первом чтении будет рассмотрен законопроект об изменении Кодекса о браке и семье, во втором — о трансплантации органов и тканей и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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