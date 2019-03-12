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06. 03. 2019

Совмин утвердил санитарно-эпидемиологические требования к объектам пищепрома

Постановлением Совета министров Беларуси от 5 марта № 146 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельхозпродукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции. Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования, сообщили в Совмине.

Установлены требования к размещению, территории, водоснабжению, водоотведению, освещению, вентиляции, микроклимату, производственным помещениям, оборудованию, инвентарю, таре, упаковке, укупорочным средствам, соблюдению личной гигиены, процессам производства, содержанию и эксплуатации объектов промышленности по переработке сельхозпродукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции. 

Право разъяснять вопросы применения требований дано минздраву.

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