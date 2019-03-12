Житель Солигорска убил пенсионера за отказ дать деньги на спиртное

Следственный комитет по Минской области завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Солигорского района, обвиняемого по п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК в жестоком убийстве заведомо престарелого из хулиганских побуждений. Ранее неоднократно судимый обвиняемый был задержан 18 августа 2018 года.

В тот же день был доставлен в больницу избитый 78-летний житель Солигорска, который был избит и спустя неделю скончался.

По данным СК, двое пожилых жителей одного из многоквартирных домов Солигорска сидели у себя во дворе на скамейке и разговаривали. К ним подошел пьяный обвиняемый и стал просить денег на спиртное у потерпевшего. Получив отказ, он стал избивать престарелого мужчину, после чего ушел. С момента задержания он находится в заключении.