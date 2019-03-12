Клип триумфатора Евровидения 2009 Александра Рыбака набрал свыше 100 млн просмотров на Youtube

Клип на забавную песню «Котик» коренного белоруса, проживающего в Норвегии Александра Рыбака, набрал в youtube свыше 100 миллионов просмотров. Песня и клип были созданы при участии белорусского продюсерского центра «Гранд Мьюзик», который является официальным представителем Александра Рыбака в Беларуси и России. А также, работает с такими артистами как Лариса Грибалева, Слава Ракитин, группа Milki и другими яркими представителями шоу - бизнеса.

Александр тепло поблагодарил своих поклонников в аккаунте инстаграм: «Я снова и снова убеждаюсь в том, что у меня самые милые, самые яркие и позитивные фанаты. Помню, как некоторые радиостанции твердили что эта песня слишком отличается от «формата» что бы её слушали в стране. Даже некоторые друзья из русского шоубизнеса подсмеивались над этой «детской песней про котиков». Они все забыли о том, что есть целая армия улыбчивых, позитивных, жизнерадостных котиков с детской душой. И мы всегда будем душевно поддерживать друг друга, на все 100.000.000!».

Над клипом работала профессиональная команда: режиссер Рустам Романов. продюсер Андрей Гузель, оператор Антон Трушников, актриса Даша. Соавтором песни выступил белорус Слава Ракитин.

Накануне очередного Национального отбора на “Евровидение 2019” Беларусь вновь ищет формулу успеха. Какой репертуар должен быть у победителя Евровидения, и какие эмоции должно вызывать его выступление. Быть может победитель должен быть автором композиции и прочувствовать свою музыку, либо не бояться быть “не формат” как когда-то Александр Рыбак. Или нужно делать акцент на шоу и постановку номера. Какой выбор сделает Беларусь станет известно уже завтра 7 марта, однако неизменным остается неподкупная искренность в искусстве, честность перед самим собой и зрителем. Именно это отличает ежегодно победителя Евровидения какую бы миссию он ни нес в своем музыкальном послании. Именно такую музыку продолжает создавать победитель “Евровидения 2009” Александр Рыбак, который на сегодняшний день является единственным белорусом, которому покорился этот проект.