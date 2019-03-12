В Минске откроется выставка скульптур Сальвадора Дали

С 16 марта по 30 июня 2019 г. в Национальном художественном музее Республики Беларусь будет работать Международный выставочный проект «Сальвадор Дали», организованный совместно с ООО «Инвестиционная компания «Гальперин и сыновья». Выставка проходит в рамках празднования 80-летия Национального художественного музея Республики Беларусь. В экспозиции будут представлены более 100 произведений скульптуры, графики, ювелирного и декоративно-прикладного искусства, созданные одним из величайших художников ХХ века. Также в рамках выставки в городском пространстве разместятся две монументальные скульптуры Сальвадора Дали.

Выставленные экспонаты являются частью коллекции «Вселенная Дали» (Dali Universe), которая считается одним из крупнейших частных собраний скульптуры и декоративно-прикладного искусства Сальвадора Дали. Основатель коллекции и глава компании «Вселенная Дали» Бениамино Леви, итальянский арт-дилер и коллекционер, работал со знаменитым испанским художником в 1960-х гг., когда и начал собирать коллекцию, особое внимание уделяя трехмерным объектам. Сегодня Бениамино Леви признан ведущим экспертом по бронзе Сальвадора Дали.

Произведения из этой коллекции были представлены в более чем ста престижных музеях и местах по всему миру, эти выставки посетили более двенадцати миллионов человек. Такая необычная коллекция раскрывает малоизвестный аспект работы Дали, предоставляя скульптуре играть главную роль.

Сальвадор Дали – самый известный художник сюрреализма. Сюрреализм нашел свое отражение во всех сферах его творчества - живописи, скульптуре, дизайне, графике, кино, моде. Дали применял сюрреалистическую концепцию ко всему, что он говорил и делал. Его смелость и мятежное отношение к искусству отдалили его от других и позволили ему создать некоторые из самых известных и узнаваемых произведений ХХ века. Даже через тридцать лет после смерти мастера, влияние его искусства можно увидеть почти повсюду в мире.

Имя Дали волшебное, оно остается культовым для современного искусства.