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07. 03. 2019

«Лучшие хиты группы «Мираж» Маргариты Суханкиной

Продюсерский центр «Мираж Мьюзик» и Маргарита Суханкина создали яркое театрализованное музыкальное шоу-представление «Музыка нас связала», это танцевально-костюмированное шоу для всех возрастов и поколений.

Маргарита Суханкина – уникальный артист мирового уровня, звезда оперного и эстрадного жанров. Российские и западные хиты, шедевры мировой классики и многое другое можно услышать в ее исполнении.

В программе, конечно, не обойдется без приятных сюрпризов, которые подготовила Маргарита Суханкина, музыканты и танцоры. «Музыка нас связала»,  «Наступает ночь»,  «Звезды нас ждут»,  «Солнечное лето»,  «Я больше не прошу»  и другие хиты, не подвластные времени прозвучат в программе.

Сохранив характерное звучание, образ и эстетику мы доказали, что шоу на сегодняшний день является уникальным.

На время представления у зрителя создается позитивное и доброжелательное настроение, он погружается в атмосферу любви, дружбы и взаимопонимания, в мир, когда все мы были на «одной волне» этих духовных ценностей. Программа даст возможность напомнить, что наши чувственные связи гораздо сильнее меркантильных или производственных. А в поиске этих связывающих людей чувств музыка – самый мощный и верный помощник.

Шоу - виртуальное путешествие по дороге любви, пути, который предстоит каждому человеку - от мечты о любви до счастья обретения этого чувства. У каждого своя дорога любви, но есть много общего. Возможно, наша программа сможет помочь кому-то понять свои ошибки и простить, пробудить былые чувства, кому-то подарит новые надежды, а кому-то – вспомнить лучшие дни и годы своей жизни. Музыка, как настоящий волшебник, способна на многое.

Над программой работала огромная талантливая команда: режиссер-постановщик, хореограф-постановщик, художник по свету,   сценаристы и другие специалисты и все это под руководством Валерия Соколова, автора всех хитов группы «Мираж». 

 

Организатор  концерта: ЧУП «Аквариум ВС».

Телефон для справок:  8(025) 717-93-87,  8(017) 327-02-39.

В офисе по адресу ул. Октябрьская 5, к. 318/1 (КЗ Минск) можно приобрести билеты без торговой наценки электронных билетных операторов.

Отправить заявку на заказ и бронирование билетов можно по электронной почте-mail: akvarium-band@mail.ru

Цена билетов: 46 - 97  руб.

 

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