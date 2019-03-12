«Лучшие хиты группы «Мираж» Маргариты Суханкиной

Продюсерский центр «Мираж Мьюзик» и Маргарита Суханкина создали яркое театрализованное музыкальное шоу-представление «Музыка нас связала», это танцевально-костюмированное шоу для всех возрастов и поколений.

Маргарита Суханкина – уникальный артист мирового уровня, звезда оперного и эстрадного жанров. Российские и западные хиты, шедевры мировой классики и многое другое можно услышать в ее исполнении.

В программе, конечно, не обойдется без приятных сюрпризов, которые подготовила Маргарита Суханкина, музыканты и танцоры. «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Звезды нас ждут», «Солнечное лето», «Я больше не прошу» и другие хиты, не подвластные времени прозвучат в программе.

Сохранив характерное звучание, образ и эстетику мы доказали, что шоу на сегодняшний день является уникальным.

На время представления у зрителя создается позитивное и доброжелательное настроение, он погружается в атмосферу любви, дружбы и взаимопонимания, в мир, когда все мы были на «одной волне» этих духовных ценностей. Программа даст возможность напомнить, что наши чувственные связи гораздо сильнее меркантильных или производственных. А в поиске этих связывающих людей чувств музыка – самый мощный и верный помощник.

Шоу - виртуальное путешествие по дороге любви, пути, который предстоит каждому человеку - от мечты о любви до счастья обретения этого чувства. У каждого своя дорога любви, но есть много общего. Возможно, наша программа сможет помочь кому-то понять свои ошибки и простить, пробудить былые чувства, кому-то подарит новые надежды, а кому-то – вспомнить лучшие дни и годы своей жизни. Музыка, как настоящий волшебник, способна на многое.

Над программой работала огромная талантливая команда: режиссер-постановщик, хореограф-постановщик, художник по свету, сценаристы и другие специалисты и все это под руководством Валерия Соколова, автора всех хитов группы «Мираж».

Организатор концерта: ЧУП «Аквариум ВС».

Телефон для справок: 8(025) 717-93-87, 8(017) 327-02-39.

В офисе по адресу ул. Октябрьская 5, к. 318/1 (КЗ Минск) можно приобрести билеты без торговой наценки электронных билетных операторов.

Отправить заявку на заказ и бронирование билетов можно по электронной почте-mail: akvarium-band@mail.ru

Цена билетов: 46 - 97 руб.