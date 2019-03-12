Кривко пропустит старт смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

Определен состав сборной Беларуси на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону, который стартует 7 марта в шведском Эстерсунде. Об этом сообщили в Белорусской федерации биатлона. Белорусская сборная стартует под номером «15».
В ее состав вошли: Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Таким образом, лидер команды Ирина Кривко гонку пропустит.
Смешанная эстафета откроет соревновательную программу турнира. Гонка начнется в 18:15. Увидеть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Беларусь 5».
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