Лента RSS
Подписаться на ленту
07 марта 2019, четверг, 09:30
+8°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
07. 03. 2019

Кривко пропустит старт смешанной эстафеты на ЧМ по биатлону

Ирина Кривко

Определен состав сборной Беларуси на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону, который стартует 7 марта в шведском Эстерсунде. Об этом сообщили в Белорусской федерации биатлона. Белорусская сборная стартует под номером «15».

В ее состав вошли: Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Таким образом, лидер команды Ирина Кривко гонку пропустит.

Смешанная эстафета откроет соревновательную программу турнира. Гонка начнется в 18:15. Увидеть ее в прямом эфире можно будет на телеканале «Беларусь 5».

Это Интересно
Биатлон
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.