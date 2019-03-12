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07. 03. 2019

Сегодня определится представитель Беларуси на "Евровидении-2019"

7 марта станет известен представитель Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019". Финал национального отборочного тура конкурса начнется в 22:00. Конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке: Michael Soul, ЗЕНА, Ева Коган, Эммануэль Имагбе, Sebastian Roos, Алена Горбачева, "PROвокация", "Аура", NAPOLI, КейСи.

Победителя определят по результатам голосования профессионального жюри. Свои оценки судьи обнародуют после выступления каждого из 10 финалистов.

Онлайн-трансляцию финала можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на сайте tvr.by. Кроме того, прямую трансляцию будет вести радиостанция "Радиус FM".

"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая. Представитель Беларуси выступит в первой части первого полуфинала.

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