За февраль ЗВР Беларуси выросли на 77,5 млн долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 марта, по предварительным данным, составили 7 095,1 млн долларов в эквиваленте. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном банке. За февраль ЗВР выросли на 77,5 млн долларов (на 1,1%) после снижения в январе на 139,9 млн долларов (на 2%).

В феврале Беларусь погасила внешних и внутренних обязательств в валюте на примерно 431 млн долларов. Запланированный объем ЗВР Беларуси на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby