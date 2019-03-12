Лента RSS
Подписаться на ленту
07 марта 2019, четверг, 10:55
+8°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
07. 03. 2019

Лукашенко поблагодарил женщин за то, что они вдохновляют мужчин

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин. По его словам, женщины «дарят нам уют родного дома, заботу и доброту», а красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют Беларусь «далеко за ее пределами». Об этом сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также В медицине и образовании Беларуси более 80% сотрудников - женщины

Александр Лукашенко поблагодарил белорусок за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, поддержание покоя и благополучия в семье.

Глава государства подчеркнул, что женское понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют мужчин на новые свершения.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.