Лукашенко поблагодарил женщин за то, что они вдохновляют мужчин

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем женщин. По его словам, женщины «дарят нам уют родного дома, заботу и доброту», а красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют Беларусь «далеко за ее пределами». Об этом сообщили в Администрации главы государства.

смотрите также В медицине и образовании Беларуси более 80% сотрудников - женщины Александр Лукашенко поблагодарил белорусок за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, поддержание покоя и благополучия в семье. Глава государства подчеркнул, что женское понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют мужчин на новые свершения. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby