В Витебске будут судить подстрекателей к даче взятки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подстрекательствах к даче взятки и мошенничестве, совершенном 47-летним и 51-летним жителями Витебска с сентября 2013 года по январь 2018-го в Витебской и Минской областях. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, сообщили в СК.

47-летний консультантом одного из предприятий подстрекал владельца частного предприятия к даче взятки должностному лицу для снижения стоимости ежемесячной арендной платы за кафе. Получив от потерпевшего 12,5 тыс. долларов, обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению. Также он убедил предпринимателя внести в устав принадлежащего ему предприятия изменения, касающихся состава учредителей, и тем самым получил право на владение, пользование и распоряжение имуществом и деньгами фирмы на более чем 65 тыс. рублей. Он распорядился частью имущества и денег по собственному усмотрению.

Еще одного потерпевшего, под предлогом развития совместного бизнеса, обвиняемый склонял к передаче ему 15 тыс. долларов. Но тот передал ему только 10 тыс. долларов, а передавать оставшиеся 5 тыс. отказался.

Кроме того, обвиняемый взял взаймы более 20 тыс. рублей еще у одного знакомого для закупки оборудования для развития бизнеса, но не намеревался возвращать деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Также он совместно с 51-летним жителем Витебска, под предлогом смягчения наказания по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Орши, завладел принадлежащими мужчине и его жене 9,5 тыс. долларов. Обвиняемые, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, склоняли потерпевших передать им на хранение имущество, которое могут подвергнуть аресту, обещая вернуть его по первому требованию. Мужчины приняли от них коллекцию памятных монет из золота и серебра, а также ювелирные изделия на 65 тыс. рублей.

Действия 51-летнего мужчины квалифицированы по ч.5 ст.16, ч.2 ст.431, ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 и ч.4 ст.209 УК, 47-летнего – по ч.5 ст.16, ч.2 ст.431, ч.3,4 ст.209 и ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 УК. Обвиняемые заключены под стражу, на их имущество наложен арест.