В центре Минске 8 марта ограничат движение

В Минске 8 марта в связи с проведением «Женского забега» с 09:30 до 15:00 по проспекту Независимости на участке от улицы Бобруйской, Московской до улицы Свердлова и с 11:30 до 14:00 на участке от улицы Свердлова до Козлова временно запретят движение всех видов транспорта.

смотрите также В Минске 8 марта пройдет Красивый женский забег Также с 06:30 до 09:30 по проспекту Независимости на участке со стороны улицы Свердлова в направлении Бобруйской будут проводить подготовительные работы к мероприятию, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута передвижения. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby