Лента RSS
Подписаться на ленту
07 марта 2019, четверг, 10:50
+8°C
Завтра +11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
07. 03. 2019

В центре Минске 8 марта ограничат движение

В Минске 8 марта в связи с проведением «Женского забега» с 09:30 до 15:00 по проспекту Независимости на участке от улицы Бобруйской, Московской до улицы Свердлова и с 11:30 до 14:00 на участке от улицы Свердлова до Козлова временно запретят движение всех видов транспорта.

смотрите также В Минске 8 марта пройдет Красивый женский забег

Также с 06:30 до 09:30 по проспекту Независимости на участке со стороны улицы Свердлова в направлении Бобруйской будут проводить подготовительные работы к мероприятию, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута передвижения.

Это Интересно
Авто
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Алмазный миллиардер Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса.

На премию Дарвина в этом сезоне интриги уже нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.