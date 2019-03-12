GUSAROV представил рейтинг белорусских бизнесменов за февраль

Агентство GUSAROV обновило ТОП-30 самых популярных белорусских бизнесменов в сети.
В феврале белорусы чаще всего искали информацию о Викторе Прокопене, учредителе инвестиционного фонда exp(capital).
В рейтинге ему немного уступают Павел Белый, управляющий группой компаний «Тапас» и Юрий Чиж, генеральный директор ООО «Трайпл».
Методология рейтинга: как оценить популярность?
Мы оценивали, какое количество раз в феврале 2019 года пользователи искали участников рейтинга в Яндекс и Google. Для анализа запросов и проверки их частотности использовали Key Collector (программа позволяет собрать ключевые фразы и определить их конкурентность).
В Яндексе частотность анализировалась по точному соответствию. Например – «виктор прокопеня». В Google – «виктор прокопеня» и «прокопеня виктор».
Информация об участниках рейтинга была взята из открытых источников.
Виктор Прокопеня
Деятельность: учредитель инвестиционного фонда exp(capital)
Интересы: ИТ, инвестиции, девелопмент
Суммарная частотность: 1440
Учредитель VP Capital, инвестор ряда технологических компаний, неоднократный победитель конкурса Лучший Предприниматель Года в Республике Беларусь.
Павел Белый
Деятельность: Управляющий Группой компаний Тапас
Интересы: Недвижимость
Суммарная частотность: 1175
Юрий Чиж
Деятельность: генеральный директор ООО «Трайпл», председатель наблюдательного совета ФК «Динамо-Минск»
Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, продовольствие и сельское хозяйство, отдых и развлечения, фармацевтика и др.
Суммарная частотность: 1153
4 место
Виталий Арбузов
Деятельность: Председатель совета директоров Fenox Global Group
Интересы: автокомпоненты, ИT, ритейл, строительство, медицина
Суммарная частотность: 1132
5 место
Юрий Аверьянов
Деятельность: Председатель общего собрания акционеров ЗАО Торговый мир Кольцо
Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 1126
6 место
Анатолий Капский
Деятельность: Председатель правления ООО ФК БАТЭ, генеральный директор ОАО БАТЭ-Управляющая компания холдинга Автокомпоненты
Интересы: Автокомпоненты, спорт
Суммарная частотность: 1115
7 место
Александр Мошенский
Деятельность: Генеральный директор СП ООО «Санта Бремор»
Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 1101
8 место
Юрий Зиссер
Деятельность: Председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
Интересы: ИT, медиа
Суммарная частотность: 1088
9 место
Виктор Кислый
Деятельность: Основатель и генеральный директор Wargaming net.
Интересы: онлайн-игры
Суммарная частотность: 1082
10 место
Алексей Олексин
Деятельность: Совладелец СЗАО «Энерго-Ойл» и ОДО «Белнефтегаз», совладелец МТБанка.
Интересы: нефтепереработка, нефтетрейдинг, банковская сфера
Суммарная частотность: 1074
Алексей Олексин – один из самых непубличных бизнесменов Беларуси. В марте 2015 интерес к его персоне резко вырос, после того, как принадлежащие бизнесмену и его жене Инне Олексиной компании выкупили контрольный пакет акций МТБанка.
11 место
Евгений Баскин
Деятельность: Генеральный директор СЗАО Серволюкс
Интересы: Продовольствие и сельское хозяйство, ритейл
Суммарная частотность: 1066
12 место
Борис Медник
Деятельность: Генеральный директор ОАСО Би энд Би иншуренс КоФинансы, ритейл
Суммарная частотность: 1065
13 место
Павел Топузидис
Деятельность: Председатель правления ООО «Табак-Инвест»
Интересы: Производство табачных изделий, ритейл, недвижимость, отдых и развлечения, аптечный бизнес
Суммарная частотность: 1042
14 место
Сергей Литвин
Деятельность: Совладелец Группы компаний Евроторг
Интересы: Ритейл, торговля, продовольствие и алкоголь, недвижимость, финансы
Суммарная частотность: 1042
15 место
Александр Шакутин
Деятельность: Председатель совета директоров ОАО Амкодор-управляющая компания холдинга
Интересы: Машиностроение, ТЭК, сельское хозяйств
Суммарная частотность: 251
16 место
Владимир Адамович
Деятельность: Директор ООО Комфарм, заместитель главы КФХ Цнянские экопродукты
Интересы: Фармацевтика, сельское хозяйство, стройматериалы
Суммарная частотность: 217
17 место
Владимир Япринцев
Деятельность: На настоящий момент неизвестно
Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, сельское хозяйство и продовольствие, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 216
18 место
Алексей Жуков
Деятельность: Генеральный директор Группы компаний Алютех
Интересы: IT
Суммарная частотность: 205
19 место
Александр Яцук
Деятельность: Директор ОДО Виталюр
Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 185
20 место
Виктор Шевцов
Деятельность: Председатель наблюдательного совета ЗАО Трастбанк, председатель совета директоров ЗАО Белзарубежстрой
Интересы: Финансы, торговля, недвижимость, машиностроение, полиграфия, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 162
21 место
Сергей Савицкий
Деятельность: Генеральный директор ООО Международный автомобильный холдинг Атлант-М
Интересы: Авторитейл
Суммарная частотность: 159
22 место
Сергей Ткачук
Деятельность: Член совета директоров RTL Holding
Интересы: Логистика, ритейл
Суммарная частотность: 155
23 место
Сергей Шакутин
Деятельность: Директор ООО Искамед
Интересы: Ритейл
Суммарная частотность: 154
24 место
Владимир Делендик
Деятельность: Генеральный директор СООО Дарида
Интересы: Продовольствие
Суммарная частотность: 153
25 место
Владимир Гуринович
Деятельность: Соучредитель Группы компаний Дженти, директор ООО СДС-транс, член совета директоров ОАО Первый автокомбинат имени Г. Л. Краузе
Интересы: Транспорт
Суммарная частотность: 149
26 место
Игорь Чернявский
Деятельность: Председатель наблюдательного совета СООО НТС
Интересы: Ритейл, торговля, логистика, финансы, продовольствие и сельское хозяйство
Суммарная частотность: 148
27 место
Виктор Терещенко
Деятельность: Председатель совета директоров СП ООО Белита, генеральный директор ЗАО Витэкс
Интересы: Косметика, ритейл, сельское хозяйство
Суммарная частотность: 145
28 место
Сергей Костюченко
Деятельность: Председатель правления ОАО Приорбанк
Интересы: Финансы, инвестиции
Суммарная частотность: 144
29 место
Андрей Жишкевич
Деятельность: Председатель правления МТБанк
Интересы: МТБанк
Суммарная частотность: 143
30 место
Николай Воробей
Деятельность: Совладелец ООО «Интерсервис»
Интересы: деревообработка, недвижимость, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 143