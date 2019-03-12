GUSAROV представил рейтинг белорусских бизнесменов за февраль

Агентство GUSAROV обновило ТОП-30 самых популярных белорусских бизнесменов в сети.

В феврале белорусы чаще всего искали информацию о Викторе Прокопене, учредителе инвестиционного фонда exp(capital).

В рейтинге ему немного уступают Павел Белый, управляющий группой компаний «Тапас» и Юрий Чиж, генеральный директор ООО «Трайпл».

Методология рейтинга: как оценить популярность?

Мы оценивали, какое количество раз в феврале 2019 года пользователи искали участников рейтинга в Яндекс и Google. Для анализа запросов и проверки их частотности использовали Key Collector (программа позволяет собрать ключевые фразы и определить их конкурентность).

В Яндексе частотность анализировалась по точному соответствию. Например – «виктор прокопеня». В Google – «виктор прокопеня» и «прокопеня виктор».

Информация об участниках рейтинга была взята из открытых источников.

Виктор Прокопеня Деятельность: учредитель инвестиционного фонда exp(capital) Интересы: ИТ, инвестиции, девелопмент Суммарная частотность: 1440

Учредитель VP Capital, инвестор ряда технологических компаний, неоднократный победитель конкурса Лучший Предприниматель Года в Республике Беларусь.

Павел Белый Деятельность: Управляющий Группой компаний Тапас Интересы: Недвижимость Суммарная частотность: 1175

Юрий Чиж Деятельность: генеральный директор ООО «Трайпл», председатель наблюдательного совета ФК «Динамо-Минск» Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, продовольствие и сельское хозяйство, отдых и развлечения, фармацевтика и др. Суммарная частотность: 1153

4 место Виталий Арбузов Деятельность: Председатель совета директоров Fenox Global Group Интересы: автокомпоненты, ИT, ритейл, строительство, медицина Суммарная частотность: 1132

5 место Юрий Аверьянов Деятельность: Председатель общего собрания акционеров ЗАО Торговый мир Кольцо Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения Суммарная частотность: 1126

6 место Анатолий Капский Деятельность: Председатель правления ООО ФК БАТЭ, генеральный директор ОАО БАТЭ-Управляющая компания холдинга Автокомпоненты Интересы: Автокомпоненты, спорт Суммарная частотность: 1115

7 место Александр Мошенский Деятельность: Генеральный директор СП ООО «Санта Бремор» Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения Суммарная частотность: 1101

8 место Юрий Зиссер Деятельность: Председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Интересы: ИT, медиа Суммарная частотность: 1088

9 место Виктор Кислый Деятельность: Основатель и генеральный директор Wargaming net. Интересы: онлайн-игры Суммарная частотность: 1082

10 место Алексей Олексин Деятельность: Совладелец СЗАО «Энерго-Ойл» и ОДО «Белнефтегаз», совладелец МТБанка. Интересы: нефтепереработка, нефтетрейдинг, банковская сфера Суммарная частотность: 1074 Алексей Олексин – один из самых непубличных бизнесменов Беларуси. В марте 2015 интерес к его персоне резко вырос, после того, как принадлежащие бизнесмену и его жене Инне Олексиной компании выкупили контрольный пакет акций МТБанка.

11 место Евгений Баскин Деятельность: Генеральный директор СЗАО Серволюкс Интересы: Продовольствие и сельское хозяйство, ритейл Суммарная частотность: 1066

12 место Борис Медник Деятельность: Генеральный директор ОАСО Би энд Би иншуренс КоФинансы, ритейл Суммарная частотность: 1065

13 место Павел Топузидис Деятельность: Председатель правления ООО «Табак-Инвест» Интересы: Производство табачных изделий, ритейл, недвижимость, отдых и развлечения, аптечный бизнес Суммарная частотность: 1042

14 место Сергей Литвин Деятельность: Совладелец Группы компаний Евроторг Интересы: Ритейл, торговля, продовольствие и алкоголь, недвижимость, финансы Суммарная частотность: 1042

15 место Александр Шакутин Деятельность: Председатель совета директоров ОАО Амкодор-управляющая компания холдинга Интересы: Машиностроение, ТЭК, сельское хозяйств Суммарная частотность: 251

16 место Владимир Адамович Деятельность: Директор ООО Комфарм, заместитель главы КФХ Цнянские экопродукты Интересы: Фармацевтика, сельское хозяйство, стройматериалы Суммарная частотность: 217

17 место Владимир Япринцев Деятельность: На настоящий момент неизвестно Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, сельское хозяйство и продовольствие, отдых и развлечения Суммарная частотность: 216

18 место Алексей Жуков Деятельность: Генеральный директор Группы компаний Алютех Интересы: IT Суммарная частотность: 205

19 место Александр Яцук Деятельность: Директор ОДО Виталюр Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения Суммарная частотность: 185

20 место Виктор Шевцов Деятельность: Председатель наблюдательного совета ЗАО Трастбанк, председатель совета директоров ЗАО Белзарубежстрой Интересы: Финансы, торговля, недвижимость, машиностроение, полиграфия, отдых и развлечения Суммарная частотность: 162

21 место Сергей Савицкий Деятельность: Генеральный директор ООО Международный автомобильный холдинг Атлант-М Интересы: Авторитейл Суммарная частотность: 159

22 место Сергей Ткачук Деятельность: Член совета директоров RTL Holding Интересы: Логистика, ритейл Суммарная частотность: 155

23 место Сергей Шакутин Деятельность: Директор ООО Искамед Интересы: Ритейл Суммарная частотность: 154

24 место Владимир Делендик Деятельность: Генеральный директор СООО Дарида Интересы: Продовольствие Суммарная частотность: 153

25 место Владимир Гуринович Деятельность: Соучредитель Группы компаний Дженти, директор ООО СДС-транс, член совета директоров ОАО Первый автокомбинат имени Г. Л. Краузе Интересы: Транспорт Суммарная частотность: 149

26 место Игорь Чернявский Деятельность: Председатель наблюдательного совета СООО НТС Интересы: Ритейл, торговля, логистика, финансы, продовольствие и сельское хозяйство Суммарная частотность: 148

27 место Виктор Терещенко Деятельность: Председатель совета директоров СП ООО Белита, генеральный директор ЗАО Витэкс Интересы: Косметика, ритейл, сельское хозяйство Суммарная частотность: 145

28 место Сергей Костюченко Деятельность: Председатель правления ОАО Приорбанк Интересы: Финансы, инвестиции Суммарная частотность: 144

29 место Андрей Жишкевич Деятельность: Председатель правления МТБанк Интересы: МТБанк Суммарная частотность: 143

30 место Николай Воробей Деятельность: Совладелец ООО «Интерсервис» Интересы: деревообработка, недвижимость, отдых и развлечения Суммарная частотность: 143