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07. 03. 2019

GUSAROV представил рейтинг белорусских бизнесменов за февраль

Агентство GUSAROV обновило ТОП-30 самых популярных белорусских бизнесменов в сети.

В феврале белорусы чаще всего искали информацию о Викторе Прокопене, учредителе инвестиционного фонда exp(capital).

В рейтинге ему немного уступают Павел Белый, управляющий группой компаний «Тапас» и Юрий Чиж, генеральный директор ООО «Трайпл».

Методология рейтинга: как оценить популярность?

Мы оценивали, какое количество раз в феврале 2019 года пользователи искали участников рейтинга в Яндекс и Google. Для анализа запросов и проверки их частотности использовали Key Collector (программа позволяет собрать ключевые фразы и определить их конкурентность).

В Яндексе частотность анализировалась по точному соответствию. Например – «виктор прокопеня». В Google – «виктор прокопеня» и «прокопеня виктор».

Информация об участниках рейтинга была взята из открытых источников.

1 место

1mesto

Виктор Прокопеня

Деятельность: учредитель инвестиционного фонда exp(capital)

Интересы: ИТ, инвестиции, девелопмент

Суммарная частотность: 1440
Учредитель VP Capital, инвестор ряда технологических компаний, неоднократный победитель конкурса Лучший Предприниматель Года в Республике Беларусь.

2 место

1mesto

Павел Белый

Деятельность: Управляющий Группой компаний Тапас

Интересы: Недвижимость

Суммарная частотность: 1175

3 место

1mesto

Юрий Чиж

Деятельность: генеральный директор ООО «Трайпл», председатель наблюдательного совета ФК «Динамо-Минск»

Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, продовольствие и сельское хозяйство, отдых и развлечения, фармацевтика и др.

Суммарная частотность: 1153

4 место

1mesto

Виталий Арбузов

Деятельность: Председатель совета директоров Fenox Global Group

Интересы: автокомпоненты, ИT, ритейл, строительство, медицина

Суммарная частотность: 1132

5 место

1mesto

Юрий Аверьянов

Деятельность: Председатель общего собрания акционеров ЗАО Торговый мир Кольцо

Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения

Суммарная частотность: 1126

6 место

1mesto

Анатолий Капский

Деятельность: Председатель правления ООО ФК БАТЭ, генеральный директор ОАО БАТЭ-Управляющая компания холдинга Автокомпоненты

Интересы: Автокомпоненты, спорт

Суммарная частотность: 1115

7 место

1mesto

Александр Мошенский

Деятельность: Генеральный директор СП ООО «Санта Бремор»

Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения

Суммарная частотность: 1101

8 место

1mesto

Юрий Зиссер

Деятельность: Председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»

Интересы: ИT, медиа

Суммарная частотность: 1088

9 место

1mesto

Виктор Кислый

Деятельность: Основатель и генеральный директор Wargaming net.

Интересы: онлайн-игры

Суммарная частотность: 1082

10 место

1mesto

Алексей Олексин

Деятельность: Совладелец СЗАО «Энерго-Ойл» и ОДО «Белнефтегаз», совладелец МТБанка.

Интересы: нефтепереработка, нефтетрейдинг, банковская сфера

Суммарная частотность: 1074

Алексей Олексин – один из самых непубличных бизнесменов Беларуси. В марте 2015 интерес к его персоне резко вырос, после того, как принадлежащие бизнесмену и его жене Инне Олексиной компании выкупили контрольный пакет акций МТБанка.

11 место

Евгений Баскин

Евгений Баскин

Деятельность: Генеральный директор СЗАО Серволюкс

Интересы: Продовольствие и сельское хозяйство, ритейл

Суммарная частотность: 1066

12 место

1mesto

Борис Медник

Деятельность: Генеральный директор ОАСО Би энд Би иншуренс КоФинансы, ритейл

Суммарная частотность: 1065

13 место

1mesto

Павел Топузидис

Деятельность: Председатель правления ООО «Табак-Инвест»

Интересы: Производство табачных изделий, ритейл, недвижимость, отдых и развлечения, аптечный бизнес

Суммарная частотность: 1042

14 место

1mesto

Сергей Литвин

Деятельность: Совладелец Группы компаний Евроторг

Интересы: Ритейл, торговля, продовольствие и алкоголь, недвижимость, финансы

Суммарная частотность:  1042

15 место

1mesto

Александр Шакутин

Деятельность: Председатель совета директоров ОАО Амкодор-управляющая компания холдинга

Интересы: Машиностроение, ТЭК, сельское хозяйств

Суммарная частотность: 251

16 место

1mesto

Владимир Адамович

Деятельность: Директор ООО Комфарм, заместитель главы КФХ Цнянские экопродукты

Интересы: Фармацевтика, сельское хозяйство, стройматериалы

Суммарная частотность:  217

17 место

1mesto

Владимир Япринцев

Деятельность: На настоящий момент неизвестно

Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, сельское хозяйство и продовольствие, отдых и развлечения

Суммарная частотность:  216

18 место

1mesto

Алексей Жуков

Деятельность: Генеральный директор Группы компаний Алютех

Интересы: IT

Суммарная частотность: 205

19 место

Александр Яцук

Александр Яцук

Деятельность: Директор ОДО Виталюр

Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения

Суммарная частотность: 185

20 место

1mesto

Виктор Шевцов

Деятельность: Председатель наблюдательного совета ЗАО Трастбанк, председатель совета директоров ЗАО Белзарубежстрой

Интересы: Финансы, торговля, недвижимость, машиностроение, полиграфия, отдых и развлечения

Суммарная частотность: 162

21 место

1mesto

Сергей Савицкий

Деятельность: Генеральный директор ООО Международный автомобильный холдинг Атлант-М

Интересы: Авторитейл

Суммарная частотность: 159

22 место

1mesto

Сергей Ткачук

Деятельность: Член совета директоров RTL Holding

Интересы: Логистика, ритейл

Суммарная частотность: 155

23 место

1mesto

Сергей Шакутин

Деятельность: Директор ООО Искамед

Интересы: Ритейл

Суммарная частотность: 154

24 место

1mesto

Владимир Делендик

Деятельность: Генеральный директор СООО Дарида

Интересы: Продовольствие

Суммарная частотность: 153

25 место

Гуринович

Владимир Гуринович

Деятельность: Соучредитель Группы компаний Дженти, директор ООО СДС-транс, член совета директоров ОАО Первый автокомбинат имени Г. Л. Краузе

Интересы: Транспорт

Суммарная частотность: 149

26 место

1mesto

Игорь Чернявский

Деятельность: Председатель наблюдательного совета СООО НТС

Интересы: Ритейл, торговля, логистика, финансы, продовольствие и сельское хозяйство

Суммарная частотность: 148

27 место

1mesto

Виктор Терещенко

Деятельность: Председатель совета директоров СП ООО Белита, генеральный директор ЗАО Витэкс

Интересы: Косметика, ритейл, сельское хозяйство

Суммарная частотность: 145

28 место

1mesto

Сергей Костюченко

Деятельность: Председатель правления ОАО Приорбанк

Интересы: Финансы, инвестиции

Суммарная частотность: 144

29 место

1mesto

Андрей Жишкевич

Деятельность: Председатель правления МТБанк

Интересы: МТБанк

Суммарная частотность: 143

30 место

1mesto

Николай Воробей

Деятельность: Совладелец ООО «Интерсервис»

Интересы: деревообработка, недвижимость, отдых и развлечения

Суммарная частотность: 143

 

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