В Калинковичах и Щучинском районе на пожарах погибли люди

Житель Калинковичей сгорел в своем доме, расположенном по улице Богдановича. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Спасатели обнаружили тело хозяина 1967 года рождения под столом на кухне. Огонь повредил имущество и пол.

смотрите также В Быховском районе на пожаре погибли два человека Также в результате пожар погиб 59-летний житель деревни Курпи в Щучинском районе. Погибший проживал один. Его тело нашли под обломками обрушившихся кровли и перекрытия. В обоих случаях причиной возгорания могло стать неосторожное курение. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby