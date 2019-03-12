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07. 03. 2019

В Калинковичах и Щучинском районе на пожарах погибли люди

Источник фото: МЧС

Житель Калинковичей сгорел в своем доме, расположенном по улице Богдановича. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Спасатели обнаружили тело хозяина 1967 года рождения под столом на кухне. Огонь повредил имущество и пол.

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Также в результате пожар погиб 59-летний житель деревни Курпи в Щучинском районе. Погибший проживал один. Его тело нашли под обломками обрушившихся кровли и перекрытия.

В обоих случаях причиной возгорания могло стать неосторожное курение.

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