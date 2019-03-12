В Калинковичах и Щучинском районе на пожарах погибли люди

Житель Калинковичей сгорел в своем доме, расположенном по улице Богдановича. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Спасатели обнаружили тело хозяина 1967 года рождения под столом на кухне. Огонь повредил имущество и пол.
Также в результате пожар погиб 59-летний житель деревни Курпи в Щучинском районе. Погибший проживал один. Его тело нашли под обломками обрушившихся кровли и перекрытия.
В обоих случаях причиной возгорания могло стать неосторожное курение.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость