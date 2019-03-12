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07. 03. 2019

Лукашенко вручил Ордена матери и генеральские погоны

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта вручил госнаграды многодетным матерям и заслуженным деятелям различных сфер, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. По его словам, на каждого, кто стоит на страже мира и порядка в стране, прославляет родину трудовыми достижениями, создает семью и продолжает род, возложена большая и важная миссия.

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«Вы укрепляете политическую, экономическую, социальную и духовную основы нашего государства», - сказал он, сообщили в Администрации главы государства. 

Президент подчеркнул, что все, кто служит Отечеству, являются оплотом суверенитета страны, защитниками своего народа. А женщины, особенно многодетные матери, являются настоящими героинями своего времени. «Все, что мы делаем, мы делаем только ради вас», - отметил Александр Лукашенко. 

По его словам, офицерские погоны - это символ мужественности, отваги и верности долгу, а орден Матери - женственности и сохранения семейного очага, признание профессиональных достижений - таланта и трудолюбия. 

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