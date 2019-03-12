ВВП Беларуси в 2019 году должно вырасти на 2,1%

Совмин Беларуси постановлением от 6 марта № 149 утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2019-2021 годы. Она определяет основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели, лимит госдолга, основные параметры бюджета и предельные объемы его расходов по госпрограммам на 2019-2020 годы (без учета средств республиканского централизованного инновационного фонда на 2019 год).

Программой заложены объемы ВВП на 2019 год – 129,39 млрд рублей, на 2020 год – 146 млрд, на 2021 год – 159,1 млрд. ВВП в 2019 году должен вырасти на 2,1%, в 2020-м – на 2,5%, в 2021-м – на 2,8%. Ставки рефинансирования на конец 2019 года составит 10%, на конец 2020-го - 9,5%, на конец 2021-го - 9%, сообщили в правительстве.



Налоговая нагрузка на экономику не должна превышать 26% от ВВП. Также должны сохраниться нормативы отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней, если иное не установлено законодательными актами. Должен быть обеспечен профицит республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования, а его расходы следует ограничить. Не менее 25% обязательств по погашению госдолга в соответствующем финансовом году предстоит погашать за счет недолговых источников.



Предусмотрено также ежегодное снижение в 2019-2020 годах объемов бюджетного участия во всех видах господдержки реального сектора экономики не менее чем на 10%.