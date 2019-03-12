Глава минстройархитектуры не видит предпосылок для роста цен на жилье

Оснований для скачков цен на жилье в Беларуси в обозримом будущем не предвидится. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире телеканала «Беларусь 1». «Цену на квадратный метр типового жилья для нуждающихся мы держим», - подчеркнул он.

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По его словам, на коммерческое рынке жилья его конъюнктура также не позволяет сомневаться в наличии стабильности.

В целом министр назвал нынешние цены на квадратный метр, как жилья с господдержкой, так и коммерческого, адекватными.