Совершенствуйте свою игру с помощью нового игрового 4К монитора AOC G2868PQU с временем отклика 1 мс и технологией AMD FreeSync

Компания AOC, специализирующаяся на производстве мониторов, анонсирует совершенно новую модель игрового 28-дюймового монитора (диагональ экрана — 71.1 см) G2868PQU с разрешением Ultra HD / 4K (3840x2160 пикселей). Чтобы удовлетворить требования взыскательных геймеров, которым необходимы четкое, яркое изображение и плавный геймплей, дисплей оборудован матрицей HDR-ready TN последнего поколения и временем отклика 1 мс. Монитор G2868PQU также поддерживает технологию AMD FreeSync, которая устраняет разрывы и «заикание» изображения, решая проблему взаимодействия между процессором и монитором. Все функции гарантируют опыт невероятного плавного игрового процесса в 4К. Монитор поступит в продажу в марте 2019 года.

Четкий и яркий игровой визуал

Узкие рамки, черные и красные акценты в дизайне, а также эргономичная регулируемая по высоте подставка в 130 мм подчеркивают игровую сущность монитора G2868PQU. 28-дюймовый дисплей, оснащенный TN матрицей с поддержкой HDR-ready, воспроизводит 102% цветового пространства sRGB и 82% цветового пространства AdobeRGB. Таким образом, пользователь получает не только в четыре раза более детальное изображение, чем на дисплеях Full HD, но и более сочную картинку с яркими визуальными эффектами. Четкость изображения достигается благодаря плотности пикселей в 157.35 ppi (пикселей на дюйм). Кроме того, пользователи, использующие видеокарту AMD с GPU и технологию AMD FreeSync могут рассчитывать на нивелирование разрывов и заиканий в игровом процессе при низкой частоте кадров до 60 Гц.

Адаптация к окружающим условиям

Монитор AOC G2868PQU, предлагая широкий спектр настроек, выглядит очень минималистично. Изящная подставка регулируется по высоте до 130 мм, позволяя пользователям устанавливать монитор, исходя из своих потребностей. Солнечные лучи или ярко освещённое помещение не является проблемой AOC G2868PQU благодаря яркости монитора в 300 1 кд/м². Функция Low Blue Mode помогает уменьшить усталость глаз при использовании дисплея в условиях низкой освещенности или ночью.

Максимальный фокус на игры

Как и другие мониторы серии AGON, G2868PQU также поддерживает специализированные функции для гейминга, которые можно найти в меню:

AOC Game Color позволяет геймеру изменять насыщенность цвета для более четких уровней серого и повышения общей детализации изображения;

Благодаря функции AOC Shadow Control пользователи могут затемнять или осветлять участки экрана без влияния на остальные зоны монитора;

AOC Game Modes содержит пресеты для игр разных жанров (шутеры, гонки, онлайн-стратегии) и три настраиваемых пользовательских профиля;

Функция AOC Dial Point позволяет вывести на середину экрана индикатор прицеливания, облегчающий тем самым ориентирование в шутерах;

Монитор AOC G2868PQU поступит в продажу в марте по рекомендуемой цене 900 BYN.