В Фаниполе водитель сбил женщину-пешехода

Вечером 6 марта неустановленный автомобиль на улице Зеленой в Фаниполе (Дзержинский район) сбил женщину-пешехода 1985 года рождения, которая шла по проезжей части и не была обозначена световозвращающими элементами.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель же с места происшествия скрылся, сообщили в МВД. Правоохранители установили личность предполагаемого виновника столкновения. Однако пока его найти и задержать не удалось. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby