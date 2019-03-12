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07. 03. 2019

В Фаниполе водитель сбил женщину-пешехода

Вечером 6 марта неустановленный автомобиль на улице Зеленой в Фаниполе (Дзержинский район) сбил женщину-пешехода 1985 года рождения, которая шла по проезжей части и не была обозначена световозвращающими элементами.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия. Водитель же с места происшествия скрылся, сообщили в МВД.

Правоохранители установили личность предполагаемого виновника столкновения. Однако пока его найти и задержать не удалось.

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