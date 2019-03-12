К сети партнеров карты рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть магазинов одежды Sister’s

Приобрести товары в рассрочку по карте «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в сети магазинов одежды «Sister’s. Оформить покупки в рассрочку можно сроком на 3 месяца.

При совершении покупок в магазинах-партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.

Оформить карту рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.