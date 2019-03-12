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08. 03. 2019

Результаты матчей Лиги Европы 7 марта

Источник фото: УЕФА

7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Представляем вашему вниманию результаты всех поединков.

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Челси (Англия) – Динамо Киев (Украина) - 3:0

Зенит (Россия) – Вильярреал (Испания) – 1:3

Ренн (Франция) – Арсенал (Англия) – 3:1

Айнтрахт Ф (Германия) – Интер (Италия) – 0:0

Динамо Загреб (Хорватия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Севилья (Испания) – Славия (Чехия) – 2:2

Валенсия (Испания) – Краснодар (Россия) – 2:1

Наполи (Италия) – Зальцбург (Австрия) – 3:0

Ответные встречи пройдут 14 марта.

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