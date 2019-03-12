Обзор цен на новостройки Минска за февраль

Как мы помним, в январе цена на новостройки Минска немного снизилась, в сравнении с концом 2018 года. Прошел февраль, а вместе с ним и еще более сниженная средняя стоимость квартир.

Средняя цена: снова спад в столице

Средняя стоимость квартир в новостройках Минска в феврале 2019 составила 1 227,5 $, что не намного, но все же меньше, чем в январе этого года (1 233,6 $). Пока двухмесячная тенденция спада средней цены на новые квартиры не может не радовать. Остается только надеяться, что и дальше так будет продолжаться и тогда жилье станет по настоящему доступнее.

При этом, квартиры по долевому строительству предлагаются еще дешевле в цене, в среднем по 931,3 $ за квадратный метр новой недвижимости, а минимальная стоимость новых ЖК по долевому строительству стартует от 810 $ в Минске и от 545 $ в Минском районе.

Тем временем средняя стоимость кв.м. в области также немного упала и в феврале она составила уже 800,2 $/м2.

Средняя цена “квадрата” по классам новостроек в Минске снизилась для всех классов относительно января:

Эконом – до 1082,9 $/ м 2 ;

; Комфорт – до 1142,2 $/ м 2 ;

; Бизнес – до 1598,1 $/ м 2 ;

; Элит – до 1600,6 $/ м2.

Смотря на разницу между готовым жильем (по цене в 1318.2 $ за кв.м.) и строящимся ( по цене в 1166.6 $ за кв.м), видим, что вкладывать в будущую постройку явно выгоднее, нежели покупать квартиру в уже готовом доме. Но стоит заметить, что в Беларуси объемы строительства сильно сокращаются. В сравнении с достаточно широким выбором новой недвижимости за последние несколько лет, сейчас выбор нового жильяостался относительно невелик. В Минске объемы ввода жилья в эксплуатацию сократились почти в два раза, а в области примерно на 30%. В будущем, это может сильно повлиять на стоимость нового жилья, тем более, если спрос будет сильно превышать предложение.

Количество проанализированных новостроек Минска: 86

Количество компаний-застройщиков Минска: 61

Мониторинг цен на первичном рынке недвижимости Минска осуществляется Flatfy.by каждый месяц на основе данных, собранных их отделов продаж и официальных источников строительных компаний ЖК.

Хотим обратить ваше внимание на то, что «средняя цена» квадратного метра жилья вовсе не означает, что таковой она будет в понравившемся вам жилом комплексе. Она может быть как выше, так и ниже; квадратный метр в ней может как дешеветь, так и дорожать — это нормально. В статистическом данном анализе мы видим только общую картинку в целом издалека.