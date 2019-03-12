Азаренко и Саснович проиграли в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (48-й номер мирового женского рейтинга - WTA) не смогла пробиться 9 марта в третий раунд турнира в американском Индиан-Уэллсе. В поединке 1/32 финала белоруска уступила американке Серене Уильямс (10) со счетом 5:7, 3:6.

Обе спортсменки дважды выигрывали турнир в Индиан-Уэллсе: Виктория Азаренко – в 2012 и 2016 годах, Серена Уильямс – в 1999 и 2001 годах. Другая представительница Беларуси Александра Саснович (34) на стадии 1/32 финала уступила украинке Катерине Козловой (114) - 4:6, 6:2, 0:6. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby