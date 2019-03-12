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09. 03. 2019

В Беларусь не пустили автомобиль с радиоактивным грузом

Источник фото: ГТК

Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли попытку ввоза в Беларусь товаров с повышенным радиационным фоном. В пункт пропуска «Котловка» грузовик Renault литовской фирмы-перевозчика прибыл с товаром «концентрат танталита», сообщили в Телеграфу в Гродненской региональной таможне.

Опасный груз следовал из Литвы в Казахстан. При въезде автомобиля сработали стационарные системы радиационного контроля. Контроль выявил факт превышения радиационного фона перемещаемого товара более чем вдвое от допустимого уровня. Разрешительных документов на перемещение через границу источников ионизирующего излучения у водителя не было. 

Автомобиль с радиоактивным грузом возвращен в Литву.

 

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