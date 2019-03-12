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09. 03. 2019

В Минске и областных центрах побиты температурные рекорды

Температурные рекорды дня были побиты 8 марта в Минске, а также почти во всех областных центрах, кроме Витебска. Так, в Минске 8 марта воздух прогрелся до 12,9 градуса. Тогда как предыдущий рекорд, зафиксированный в 1990 году, составлял 9,8 градуса.

По данным Белгидромета, в Бресте столбик термометра поднялся до 15 градусов тепла, в Гомеле -  до 14,6, в Гродно и Могилеве - до 12,9.

В Брагине воздух прогрелся до 17 градусов против 14,8 градуса в 2016 году.

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