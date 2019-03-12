Житель Лунинца застрелил жену, ее мать и брата

Вечером 8 марта 66-летний житель Лунинца дома у своей тещи в ходе ссоры выстрелил из ружья в свою 56-летнюю жену, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата, от чего они скончались. После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову, но остался жив. Сейчас он находится в больнице под конвоем, сообщили в Следственном комитете.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.1 и п.2 ч.2 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разрешения на хранение оружия не имел. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby