Жительница Бреста порезала отца своего возлюбленного

Суд Московского района Бреста приговорил 30-летнюю жительницу города, которая обвинялась в причинении легкого телесного повреждения и несоблюдении требований превентивного надзора, к году лишения свободы в колонии общего режима.

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Обвиняемая была близкой подругой сына потерпевшего, который был против таких отношений. Из-за этого между отцом и сыном произошла потасовка, в ходе которой потерпевший обхватил руками сына. Обвиняемая взяла нож и нанесла ему два удара по руке, передает TUT.by.

Девушка ранее она была судима за убийство.