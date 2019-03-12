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09. 03. 2019

Александр Шиманович - бронзовый призер кубка Европы в метании молота

Источник фото: БФЛА

Сегодня, 9 марта, в Шаморине (Словакия) стартовал Кубок Европы по длинным метаниям, участие в котором примут 18 белорусских спортсменов. Белорусский молотобоец - Александр Шиманович - который открыл соревновательную программу для нашей сборной, стал бронзовым призером в метании молота среди "молодежи", в лучшей из попыток отправив снаряд на 72.36м (личный рекорд спортсмена - 73.10).

Первым стал украинский спортсмен Михаил Кохан - 76.68, на второй позиции завершил выступление венгерский спортсмен Бенце Халас - 75.41, сообщили Телеграфу в Белорусской федерации легкой атлетики.

Награждение спортсмена состоится сегодня в 13:50 по белорусскому времени.

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