Умер актер Владимир Этуш

Актер Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни. Об этом сообщил директор московского Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Владимир Этуш скончался в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, 8 марта.

Время и место прощания с артистом станут известны позднее, сообщает ТАСС.

Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве в семье уроженца белорусского городка Глуск Абрама Этуша. Участники Второй мировой войны. Народный артист СССР (1984). В 1945 году окончил Театральное училище имени Щукина. Исполнил многочисленные роли в театре и кино.

Среди его наиболее известных ролей – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице, или Новые приключения Шурика», Антон Семенович Шпак в «Иван Васильевич меняет профессию» и Карабас-Барабас в созданной на «Беларусьфильме» картине «Приключения Буратино».