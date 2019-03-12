Татьяна Холодович - победительница кубка Европы в метании копья

Кубок Европы по длинным метаниям, который походит в Шаморине (Словакия), не перестает радовать выступлениями белорусских легкоатлетов. Об этом Телеграфу сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

смотрите также Александр Шиманович - бронзовый призер кубка Европы в метании молота

Совсем недавно в секторе для метания копья, где соревновались женщины, завершились соревнования. Золотую награду для Беларуси принесла нам рекордсменка Татьяна Холодович, которая в очень достойной и сильной конкуренции сумела в последней попытке вырвать высшую ступень пьедестала почета у победительницы летнего чемпионата Европы немки Кристин Хуссонг (67.90).



С первой попытки Таня захватила лидерство, но после третьей попытки ее сместили на третью строчку протокола.



Решающим оказался шестой выход в сектор - 65.89 и золото в копилке нашей страны.