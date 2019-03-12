Лента RSS
Подписаться на ленту
09 марта 2019, суббота, 15:29
+7°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
09. 03. 2019

Татьяна Холодович - победительница кубка Европы в метании копья

Источник фото: БФЛА

Кубок Европы по длинным метаниям, который походит в Шаморине (Словакия), не перестает радовать выступлениями белорусских легкоатлетов. Об этом Телеграфу сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

смотрите также Александр Шиманович - бронзовый призер кубка Европы в метании молота

Совсем недавно в секторе для метания копья, где соревновались женщины, завершились соревнования. Золотую награду для Беларуси принесла нам рекордсменка Татьяна Холодович, которая в очень достойной и сильной конкуренции сумела в последней попытке вырвать высшую ступень пьедестала почета у победительницы летнего чемпионата Европы немки Кристин Хуссонг (67.90).

С первой попытки Таня захватила лидерство, но после третьей попытки ее сместили на третью строчку протокола.

Решающим оказался шестой выход в сектор - 65.89 и золото в копилке нашей страны.

Это Интересно
Спорт
Анекдот все анекдоты

Утром, когда иду на службу, стало светло. Работает правительство-то, что ни говори.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.