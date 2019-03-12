В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

В Беларуси днем, 9 марта, на большей части территории страны ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

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По данным Белгидромета, в воскресенье во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15-20 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 22 метров в секунду.

В Минске сегодня днем ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, который сохранится и в воскресенье.