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01. 03. 2019

С начала года почти 100 украинцев не пустили в РФ


Российские пограничники не пропустили на территорию РФ почти 100 граждан Украины с начала 2019 года. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Интерфакс-Украина в четверг, 28 февраля.
 
"Не пропуск через границу в РФ – около 100 человек. Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули на Гоптовке (пункт пропуска в Харьковской области – ред.) где-то недели три назад", – рассказал чиновник.
 
Ранее в этот день спикер Госпогранслужбы сообщил, что украинские пограничники не пропустили в Украину с начала 2019 года около 1,5 тысячи граждан России.
 
Напомним, в Польшу за 2018 год не пустили почти 47 тысяч украинцев, а Израиль отказал во въезде более 3500 украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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