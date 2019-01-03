Лента RSS
Подписаться на ленту
01 марта 2019, пятница, 01:58
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
01. 03. 2019

КНДР о саммите: США упустили редкую возможность


Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи по итогам двустороннего саммита США и КНДР заявила, что Штаты потеряли возможность уничтожить все ядерные объекты в Йонбене, отказавшись от условия частично отменить санкции, сообщает Yonhap в четверг, 28 февраля,
 
"То, что американская сторона в этот раз не приняла это предложение, похоже, является потерей редкой возможности", – сказала она, отметив, что такая инициатива не предлагалась никогда в истории.
 
В северокорейском МИД заявили, что страна готова ликвидировать все ядерные объекты в Йонбене в случае частичной отмены санкций. При этом президент США Дональд Трамп ранее объяснил, что он решил не подписывать соглашений по итогам переговоров с Ким Чен Ыном, так как КНДР просила о полном снятии ограничений.
 
Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" и продолжили общение за рабочим ужином.
 
28 февраля политики раньше запланированного закончили встречу и отменили совместный обед. Трампу и Ким Чен Ыну не удалось ни о чем договориться.
 
До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.