КНДР о саммите: США упустили редкую возможность



Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи по итогам двустороннего саммита США и КНДР заявила, что Штаты потеряли возможность уничтожить все ядерные объекты в Йонбене, отказавшись от условия частично отменить санкции, сообщает Yonhap в четверг, 28 февраля,

"То, что американская сторона в этот раз не приняла это предложение, похоже, является потерей редкой возможности", – сказала она, отметив, что такая инициатива не предлагалась никогда в истории.



В северокорейском МИД заявили, что страна готова ликвидировать все ядерные объекты в Йонбене в случае частичной отмены санкций. При этом президент США Дональд Трамп ранее объяснил, что он решил не подписывать соглашений по итогам переговоров с Ким Чен Ыном, так как КНДР просила о полном снятии ограничений.

Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" и продолжили общение за рабочим ужином.



28 февраля политики раньше запланированного закончили встречу и отменили совместный обед. Трампу и Ким Чен Ыну не удалось ни о чем договориться.



До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net