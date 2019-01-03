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01. 03. 2019

В Еврокомиссии не видят Турцию членом ЕС


В Турции сейчас отсутствуют реальные перспективы в переговорах относительно приобретения членства в Европейском Союзе. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью UA:Первый в четверг, 28 февраля.
 
По его словам, учитывая переговоры по вступлению Турции в ЕС, то реальной перспективы нет.
 
"Мы видим, что если страна меняет свое отношение к европейским ценностям, то этот процесс (евроинтеграции – ред.) может быть и прекращен. Вот сейчас если посмотреть на переговоры по вступлению Турции в Евросоюз, то в принципе реальной перспективы нет", – сказал Домбровскис.
 
Напомним, летом 2018 года переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза были приостановлены. В Европе критикуют Турцию за отход от верховенства закона в стране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.
 
Турция заявила, что продолжает курс на вступление в ЕС и будет выполнять свои обязательства как член НАТО. 

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Источник: korrespondent.net

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