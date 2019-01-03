Незаконное обогащение: вопросы были к 30 нардепам



Почти 30 народных депутатов практически из всех фракций должны были стать фигурантами уголовных дел по незаконному обогащению, но теперь это невозможно из-за отмены этой статьи Конституционным судом. Об этом заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала 1+1 в четверг, 28 февраля.

"Фигурантами, то есть лицами, которые потенциально могли стать подозреваемыми были около 30 народных депутатов из всех фракций фактически. Вот где конституционное большинство. Там, к сожалению, в незаконном обогащении", – сообщил руководитель САП.



По его словам, за годы работы НАБУ и САП было открыто 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение. 37 производств было закрыто, четыре – направлены в суд, а 65 до сих пор расследуются.

Холодницкий также отметил, что не может комментировать решение Конституционного суда. "37 производств закрыто именно потому, что презумпция невиновности была применена прокурорами и детективами. Поэтому я утверждаю: не было никакого бремени доказывания для фигурантов дел", – рассказал глава САП.

Напомним, Конституционный суд опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Правозащитники отметили, что решение КСУ будет означать полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами.

В Евросоюзе опровергли аргументы Конституционного суда, что документ не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Президент Петр Порошенко подписал новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и направил его в Верховную Раду.

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Источник: korrespondent.net