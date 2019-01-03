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01. 03. 2019

США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии – СМИ


Военнослужащие США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, договорившись с террористами в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское агентство SANA.

Отмечается, что боевики передали все свое золото – около 40 тонн – военным США в обмен на гарантии безопасности. Еще 10 тонн золота американские военные нашли в других тайниках боевиков ИГИЛ.

По данным журналистов, золото боевики награбили на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в Дейр-эз-Зоре.

Асад обвинил США в предательстве своих союзников

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что из двухтысячного военного контингента США в Сирии останутся не 200 военных, как планировалось ранее, а 400.

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Источник: korrespondent.net

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