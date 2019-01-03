Гуайдо заявил о своем возвращении в Венесуэлу

Гуайдо допустил применение военной силы против Мадуро
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Источник: korrespondent.net
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Источник: korrespondent.net
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