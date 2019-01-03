Итоги 28.02: Раскол в БПП и угроза отмены безвиза



В Украине изменили нормы потребления газа для населения

Кабинет министров в очередной раз изменил нормы потребления природного газа для населения. Само решение было принято без предварительного анонса и даже не было включено в повестку заседания.

Так, при наличии газовой плиты и отсутствии счетчика в домохозяйстве нормой для человека отныне является 3,28 куб. м в месяц вместо действовавшей нормы в 3,29 куб. м на человека.

Три депутата покинули Блок Петра Порошенко

Народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко заявили о выходе из парламентской фракции Блок Петра Порошенко.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - сообщил Найем.

Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне

Лондонский суд арестовал два элитных особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов. Обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 миллиарда рублей.

Отказ от участия в Евровидении: в НОТУ назвали виновного

Национальная общественная телерадиокомпания объяснила, почему Украина в этом году не будет представлена на песенном конкурсе Евровидение. "Интерпретация роли музыканта MARUV показалась нам рискованной для Украины", - сказала член правления НОТУ Александра Кольцова.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания в свою очередь сказал, что от MARUV можно ждать каких угодно заявлений, и они могли бы отрицательно сказаться на Украине.

Он также заявил, что если Россия победит в Евровидении в этом году, то Украина не будет участвовать в конкурсе в 2020 году.

Украина пригрозила отменить безвиз с Израилем

Министерство иностранных дел Украины допускает отмену безвизового режима с Израилем, если на границе этой страны будут систематически нарушаться права украинских туристов.

В Сербии отказались признавать ПЦУ

Сербская православная церковь отказалась признавать новосозданную Православную церковь Украины, назвав ее неканонической.

В частности, комментируя создание автокефальной церкви в Украине, в Сербской церкви подчеркнули, что "раскольники остались раскольниками", и "один раз раскольник – раскольник навсегда, за исключением случаев искреннейшего обращения и глубокого покаяния".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net