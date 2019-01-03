В Аргентине зафиксировано сильное землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5 на юге провинции Сунчо корралы. Об этом сообщил пресс-центр Геологической службы США (USGS).

Отмечено, что эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от муниципалитета Гарза. Очаг землетрясения залегал на глубине 566 километров.

Пока информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Источник: korrespondent.net