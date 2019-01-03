Лента RSS
Подписаться на ленту
01 марта 2019, пятница, 08:54
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
01. 03. 2019

В Аргентине зафиксировано сильное землетрясение

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,5 на юге провинции Сунчо корралы. Об этом сообщил пресс-центр Геологической службы США (USGS).

Отмечено, что эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к северо-западу от муниципалитета Гарза. Очаг землетрясения залегал на глубине 566 километров.

Пока информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестёр и братьев - из них тоже никто не знает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.