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01. 03. 2019

У Керчи потушили пожар на одном из танкеров, горевшем больше месяца

Пожар на танкере Candy - одном из двух судов, которые загорелись в Черном море 21 января, - угас. На втором танкере, Maestro, зафиксирован один очаг пожара, сообщает ТАСС.

"Один из танкеров - Candy уже не горит, пожар полностью погас. На Maestro остался один источник огня - в вентиляционной трубе на верхней части палубы", - отметил агентству представитель спасательных служб Краснодарского края РФ.

Напомним, пожар на танкерах Maestro и Candy, принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. С 32 моряков удалось спасти 12, среди них граждане Турции и Индии.

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Источник: korrespondent.net

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