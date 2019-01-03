Донбасс в прошлые сутки обстреливали из артиллерии

За прошедшие сутки, 28 февраля, сепаратисты на Донбассе 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, было потрачено 143 снаряда и мин калибров 122, 120 и 82 мм, сообщает в пятницу, 1 марта, пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Указано также, что за прошедшие сутки огонь по позициям подразделений ООС велся из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Источник: korrespondent.net