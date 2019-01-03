На Курилах произошло сильное землетрясение

В Тихом океане возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук в пятницу, 1 марта.

"Сейсмическое событие произошло в пятницу утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 130,9 км. Эпицентр находился в 64 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", – сказал представитель РАН.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,9.

В свою очередь, на сейсмостанции Южно-Сахалинск сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Угроза цунами не объявлялась", – подчеркнул представитель сейсмостанции.

Ранее около американского города Норуолк, который является пригородом Лос-Анджелеса, произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Также сообщалось, что 26 февраля в Чили произошли сразу четыре землетрясения магнитудой от 4,4 до 5,3.

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Источник: korrespondent.net