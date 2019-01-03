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01. 03. 2019

Польша потратит на модернизацию армии $50 млрд

Власти Польши намерены вложить до 2026 года 185 млрд злотых – почти 49 млрд долларов – в модернизацию своих вооруженных сил. Соответствующий план был опубликован накануне на сайте правительства страны. Финансовые вложения в оборону названы в нем "рекордными".

"Мы решительно и эффективно изменим облик польской армии, оснастим ее современной техникой. Увеличение личного состава – это тоже цель, которую я поставил перед собой", – заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.

По его словам, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая "укрепление восточного фланга" страны, являющееся и "укреплением восточного фланга всего НАТО". Он также предусматривает закупку 32 самолетов пятого поколения.

Несмотря на рекордные выделяемые средства, Блащак предупредил, что "потребности армии намного выше".

Ранее в феврале стало известно, что Польша купила у США дивизион ракетных систем HIMARS на общую сумму 414 млн долларов. Соответствующее соглашение между правительствами Польши и США было подписано в Варшаве с участием президента Польши Анджея Дуды и вице-президента США Майка Пенса.

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Источник: korrespondent.net

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