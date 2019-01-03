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01. 03. 2019

США обещают миллион долларов за местонахождение сына бен Ладена

Государственный департамент США намерен выплатить награду в один миллион долларов за информацию о местонахождении Хамза бен Ладена - сына убитого ранее лидера экстремистов Усамы бен Ладена. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Начиная минимум с августа 2015 года, он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников", - заявили в ведомстве.

В частности, там уточнили, что Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными.

Напомним, в прошлом году СМИ сообщали, что сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Также родные Усамы бен Ладена впервые рассказали о "террористе №1".

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Источник: korrespondent.net

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