Глава МИД ФРГ застрял в Мали из-за поломки самолета

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас в четверг, 28 февраля, не смог вылететь из столицы Мали Бамако из-за поломки правительственного самолета Airbus A319. Представитель германского МИДа сообщила, что возвращение главы внешнеполитического ведомства в Берлин отложено до 1 марта.

Сам министр спокойно воспринял задержку, отметив, что уже налетал "более 300 тысяч километров без поломок".

В ходе поездки по западноафриканским странам Мас ранее посетил Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. В Мали глава МИД ФРГ особо выделил "решающий вклад" в мирный процесс германских военнослужащих, участвующих в европейской миссии EUTM. Им "необходимо современное оборудование для выполнения своих задач в подобной небезопасной обстановке", подчеркнул министр.

Инцидент с воздушным судном Маса – не первый случай неполадок на правительственных бортах. Так, например, в ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном самолете.

В январе министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер был вынужден изменить программу своего зарубежного турне по странам южной Африки из-за поломки правительственного лайнера Global 5000.

В том же месяце был отложен вылет из Эфиопии правительственного самолета с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Причиной чему стали неполадки в системе подачи сжатого воздуха.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net