С 1 марта украинцы могут ездить в Грузию по ID-картам

С 1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, которое позволяет украинцам ездить в Грузию по внутренним ID-картам, содержащим бесконтактный электронный носитель. Об этом в пятницу, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"1 марта вступает в силу обновленное Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.

Ранее Кабмин утвердил соглашение с правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований.

Также сообщалось, что вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии только по внутренним ID-картам.

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Источник: korrespondent.net