Из Дели вылетела часть застрявших в аэропорту украинцев - МИД

С индийского города Дели вылетела группа украинцев, рейс которых ранее было отменен из-за напряжения отношений Индии и Пакистана. Об этом со ссылкой на данные МИД сообщает в пятницу, 1 марта, УНН.

"Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен, часть - вечером, другие - завтра рейсом МАУ", - сообщили в ведомстве.

Ранее в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном были отменены ряд авиарейсов в международном аэропорт им. И. Ганди в Дели, в результате чего там застряла группа украинцев.

Напомним, 27 февраля из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией воздушное пространство над Пакистаном было закрыто для полетов.

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Источник: korrespondent.net