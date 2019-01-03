В Карпатах пропали туристы из Одессы

В Карпатах ведутся поиски двух туристов из Одессы, которые пропали при спуске с горы Говерла. Об этом сообщает управление ГСЧС в Закарпатской области в пятницу, 1 марта.

Отмечается, что накануне спасатели получили сообщение о том, что при спуске с Говерлы в сторону долины Козмещик травмировалась туристка.

"Туристов двое, мужчина и женщина. По предварительной информации они являются жителями Одессы. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены два горных поисково-спасательных отделения села Лазещина и Рахова в составе 11 спасателей и две единиц спецтехники", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, поисково-спасательные работы осложняются из-за угрозы схода лавин, крутых склонов, обледенения и отсутствия мобильной связи в месте проведения поисков.

В 07:30 на помощь привлекли Ворохтянское горное поисково-спасательное отделение.

Накануне сообщалось, что в Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность 3 уровня, в результате чего было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, 22 февраля в Карпатах на горе Поп Иван от обморожения погибли двое туристов. Тогда сотрудники ГСЧС спасли шесть человек.

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Источник: korrespondent.net