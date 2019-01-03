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01. 03. 2019

В Мексике суд конфисковал львов, которые жили на крыше дома

В Мехико зоозащитники изъяли трех львов у мужчины, который поселил их на крыше жилого дома. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 1 марта.

Отмечается, что львов забрали по распоряжению судьи. У хозяина не было необходимых разрешений на содержание.

"Помешать операции пытались соседи и члены семьи владельца львов. Дети плакали, потому что не хотели расставаться с домашними любимцами", – говорится в сообщении.

Хозяин животных заявил, что попытается их вернуть.

Ранее в Германии сбежавшую с фермы корову обнаружили на крыше одного из гаражей. Так и не удалось выяснить, как животное смогло туда забраться. Для спасения коровы пришлось прибегнуть к снотворному.

Также сообщалось, что упавшая с яхты собака проплыла в шторм пять километров и вернулась к хозяину.

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Источник: korrespondent.net

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